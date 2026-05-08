Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal será realizada nesta sexta-feira em Itapeva

A Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal será realizada nesta sexta-feira, 08 de maio, em Itapeva. Promovido pela Prefeitura Municipal, o evento acontece das 17h às 21h30, na Praça Anchieta.

A feira contará com a participação de produtores locais, que irão oferecer alimentos da agricultura familiar e produtos artesanais produzidos no município. A proposta é incentivar a valorização da produção local e ampliar o contato entre produtores e consumidores.

Durante o evento, o público poderá encontrar diferentes opções de produtos artesanais e alimentícios, reunindo itens produzidos com técnicas tradicionais e ingredientes locais.

Segundo a organização, a iniciativa busca fortalecer a economia local e contribuir para a geração de renda dos produtores de Itapeva.