Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal acontece nesta sexta, 10 de abril

A Prefeitura de Itapeva convida a população para participar da Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal, um espaço dedicado à valorização dos produtores locais e ao fortalecimento da economia do município.

O evento será realizado na sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, das 17h às 21h30, na Praça Anchieta.

A feira reunirá uma grande variedade de produtos artesanais e da agricultura familiar, todos produzidos com qualidade, cuidado e tradição, oferecendo opções saudáveis e diferenciadas para toda a família.

A iniciativa reforça o incentivo à produção local, promovendo geração de renda e aproximando a comunidade dos produtores de Itapeva. Prestigie.