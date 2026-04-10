Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal acontece nesta sexta, 10 de abril

A Prefeitura de Itapeva convida a população para participar da Feira da Agricultura Familiar e do Produtor Artesanal, um espaço dedicado à valorização dos produtores locais e ao fortalecimento da economia do município.
O evento será realizado na sexta-feira, dia 10 de abril de 2026, das 17h às 21h30, na Praça Anchieta.
A feira reunirá uma grande variedade de produtos artesanais e da agricultura familiar, todos produzidos com qualidade, cuidado e tradição, oferecendo opções saudáveis e diferenciadas para toda a família.
A iniciativa reforça o incentivo à produção local, promovendo geração de renda e aproximando a comunidade dos produtores de Itapeva. Prestigie.