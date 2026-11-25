Itapeva realiza IV Feira do Conhecimento e Inovação com projetos de jovens empreendedores

Evento reúne estudantes para apresentar projetos desenvolvidos no programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP)

O protagonismo juvenil, a criatividade e o espírito empreendedor estarão em destaque no dia 27 de novembro, em Itapeva. A cidade realiza a ‘IV Feira do Conhecimento e Inovação – Jovens Empreendedores Primeiros Passos’ (JEPP), evento que marcará a mostra e o encerramento das atividades do programa, com a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos estudantes ao longo da jornada de aprendizagem em quase toda a rede municipal de ensino.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Educação de Itapeva. A programação será realizada das 9h às 14h, na Quadra de Esportes da Unesp – Campus Itapeva, localizada à Rua Geraldo Alckmin, 519, Vila Nossa Senhora de Fátima.

A feira representa uma oportunidade para que os jovens compartilhem experiências, apresentem suas ideias e demonstrem, na prática, os conhecimentos adquiridos durante as atividades do JEPP. A proposta é valorizar habilidades como criatividade, iniciativa, planejamento, cooperação e capacidade de transformar ideias em projetos.

Para a analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Karla Gussão, o desenvolvimento da atitude empreendedora desde a educação básica contribui para preparar os jovens para os desafios do futuro.

“Quando estimulamos o empreendedorismo entre crianças e jovens, estamos incentivando muito mais do que a criação de negócios. Estamos desenvolvendo habilidades importantes para a vida, como criatividade, autonomia, iniciativa, planejamento e capacidade de buscar soluções. A feira é um momento especial para que os estudantes mostrem o que aprenderam e reconheçam o potencial de suas próprias ideias”, destaca Ana Karla.

O programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos trabalha o empreendedorismo no ambiente escolar de maneira lúdica e prática, incentivando os estudantes a desenvolverem comportamentos empreendedores e a compreenderem a importância da inovação e da iniciativa.

A IV Feira do Conhecimento e Inovação também celebra o envolvimento dos estudantes e educadores no desenvolvimento das atividades, dando visibilidade aos projetos construídos durante o percurso formativo.

SERVIÇO

‘IV Feira do Conhecimento e Inovação – Jovens Empreendedores Primeiros Passos’ (JEPP)

Data: 27 de novembro

Horário: das 9h às 14h

Local: Quadra de Esportes da Unesp – Campus Itapeva

Endereço: Rua Geraldo Alckmin, 519, Vila Nossa Senhora de Fátima – Itapeva