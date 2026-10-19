Prefeitura de Apiaí leva a magia das cavernas, a cultura e os encantos do município à Feira do Empreendedor 2026

Com uma réplica imersiva da Caverna Temimina, artesanato em cerâmica e roteiros turísticos, município amplia espaço na feira para apresentar ao público suas riquezas naturais, culturais e oportunidades de negócios

Imagine atravessar a entrada de uma caverna, observar suas formas e sentir, ainda que por alguns instantes, a emoção de explorar uma das preciosidades naturais do interior paulista? Na Feira do Empreendedor 2026, essa experiência terá um convite especial: conhecer Apiaí, cidade do Alto Vale do Ribeira onde a natureza esculpe paisagens extraordinárias e a cultura se revela nas mãos de quem transforma a argila em arte.

De 19 a 22 de outubro, a Prefeitura Municipal de Apiaí estará no São Paulo Expo, na capital paulista, com um estande de 25 metros quadrados, dedicado a apresentar os encantos, as tradições e as oportunidades do município. Localizado na Avenida Principal do evento, no estande 713, o espaço terá como um dos destaques uma miniatura imersiva, na escala 3×3, da Caverna Temimina, confeccionada pelo artista plástico Ricardo Camargo.

A proposta é proporcionar aos visitantes uma experiência que desperte a curiosidade e a vontade de conhecer a cidade de perto. A reprodução permitirá explorar o ambiente da caverna em uma experiência cenográfica inspirada nesse importante atrativo turístico de Apiaí, aproximando o público de um patrimônio natural que faz parte da identidade do município.

O estande também contará com materiais de divulgação turística sobre a Caverna Temimina, o artesanato em argila, o roteiro Cerâmicas do Alto Vale e outros atrativos, como o Rastro da Serpente e as cachoeiras da região. A ideia é mostrar que Apiaí é um destino de experiências diversas, onde aventura, contemplação da natureza, cultura e gastronomia podem fazer parte de uma mesma viagem.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, a presença do município em um evento dessa dimensão contribui para ampliar a visibilidade regional e aproximar o potencial turístico e empreendedor de Apiaí de novos públicos.

“A Feira do Empreendedor é uma grande oportunidade para apresentar as riquezas do nosso território e mostrar que o desenvolvimento regional também passa pelo turismo, pela cultura e pela valorização dos pequenos negócios. Apiaí tem uma identidade muito própria, que reúne natureza, tradição e criatividade. Quando levamos essas características para um evento como esse, criamos oportunidades para atrair visitantes, fortalecer os empreendedores locais e despertar o interesse de pessoas que podem se tornar parceiras no desenvolvimento da região”, destaca.

Uma cidade que merece ser descoberta

Com mais de 250 anos de história, Apiaí está localizada no sul do Estado de São Paulo, em uma região reconhecida pela riqueza ambiental e pela presença de importantes remanescentes de Mata Atlântica. Cavernas, cachoeiras, trilhas e paisagens naturais fazem parte do cenário que atrai visitantes interessados em ecoturismo e turismo de aventura.

Entre seus atrativos está a Caverna Temimina, situada no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), uma das referências do patrimônio espeleológico paulista. Suas formações rochosas e características naturais revelam a grandiosidade de um ambiente construído ao longo de milhares de anos, despertando o interesse de quem busca contato com a natureza e experiências de exploração.

Mas a identidade de Apiaí não se resume às paisagens. A cidade também guarda uma tradição artesanal reconhecida pela produção de peças em cerâmica, resultado de conhecimentos transmitidos entre gerações e de uma relação profunda com a argila. Nas mãos dos artesãos, a matéria-prima ganha formas, cores e histórias, transformando objetos cotidianos em expressões da cultura local.

Esse patrimônio cultural ganha destaque no roteiro Cerâmicas do Alto Vale, que valoriza ateliês, artistas e a produção artesanal da região. Ao apresentar o roteiro na feira, o município pretende estimular os visitantes a conhecerem não apenas os produtos, mas também as pessoas, os espaços e os saberes que tornam o artesanato de Apiaí tão especial.

Para o secretário municipal de Administração, Nelson Pelegrina, a participação na feira é uma oportunidade de apresentar a cidade de forma mais abrangente e convidar o público a descobrir o que existe além de seus atrativos mais conhecidos.

“Apiaí tem muito a oferecer. Temos uma natureza extraordinária, uma história construída ao longo de mais de dois séculos, um artesanato que carrega a identidade da nossa população e uma diversidade de atrativos que merece ser conhecida por mais pessoas. Nossa proposta é que o visitante passe pelo estande, conheça um pouco da Caverna Temimina, descubra nossos roteiros e perceba que Apiaí é um destino que reúne experiências, cultura e oportunidades. Queremos despertar o desejo de visitar a cidade e vivenciar tudo isso pessoalmente”, afirma.

A presença de Apiaí na Feira do Empreendedor não é novidade. O município participou da edição anterior como expositor e, diante dos resultados positivos da experiência, decidiu ampliar sua área neste ano. O novo espaço, de 25 metros quadrados, reforça a intenção de apresentar os atrativos da cidade de maneira mais envolvente e oferecer aos visitantes uma visão abrangente de suas possibilidades turísticas e culturais.

“A experiência do ano passado foi muito produtiva e nos mostrou a importância de participar de um evento dessa dimensão. Neste ano, ampliamos nosso espaço para apresentar melhor aquilo que temos de mais especial. Queremos que as pessoas conheçam nossas belezas naturais, valorizem o trabalho dos nossos artesãos e enxerguem Apiaí como um lugar de oportunidades, tanto para o turismo quanto para o desenvolvimento de novos negócios”, completa o secretário.