Itapeva terá missão empresarial para a Feira do Empreendedor 2026

Empreendedores de Itapeva e região poderão participar de uma missão empresarial do Sebrae-SP para a Feira do Empreendedor 2026, que acontece de 19 a 22 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista.
A saída de Itapeva está prevista para 21 de outubro, às 5h, com embarque na Rua Ariovaldo Queiróz Marques, 100, no Centro.
O evento reúne expositores, palestras, consultorias, rodadas de negócios e novidades voltadas aos pequenos negócios.
🔗 Inscrições: https://forms.cloud.microsoft/r/rYz6dnxEhv
📍 Destino: São Paulo Expo – São Paulo