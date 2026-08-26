Alto Vale é um dos destaques da 4ª Feira Encantos do Ribeira

O talento, a criatividade e a tradição de cinco municípios do Alto Vale do Ribeira estarão em evidência durante a 4ª Feira Encantos do Ribeira, que será realizada entre os dias 28 e 30 de agosto, no Clube ACER, em Registro. Apiaí, Barra do Chapéu, Itaóca, Itapirapuã Paulista e Ribeira integram o evento e reforçam a diversidade cultural e o potencial empreendedor do território.

Realizada pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Registro, a feira tem entrada gratuita e reúne aproximadamente 100 expositores dos segmentos de gastronomia, turismo, artesanato e economia criativa. A programação também conta com apresentações culturais, oficinas de gastronomia no formato “cozinha show”, palestras e entrevistas sobre empreendedorismo.

Entre os espaços que prometem chamar a atenção do público está o estande do Alto Vale do Ribeira, que pela quarta vez reunirá peças produzidas por artesãos dos municípios que integram a região. De acordo com Márcia Cristina, diretora de turismo as Estância Turística Apiaí e responsável pelo estande, o espaço apresenta trabalhos confeccionados em materiais como argila, palha e madeira, revelando a identidade, os conhecimentos e as características de cada localidade.

O estande também terá a divulgação do Circuito Cerâmicas da Mata Atlântica, iniciativa que valoriza a produção cerâmica artesanal e conecta os saberes dos artesãos às riquezas naturais e culturais do território. A presença do circuito reforça a importância da cerâmica como expressão cultural e como possibilidade de geração de renda para os pequenos produtores.

Além disso, segundo Márcia Cristina, uma artesã estará in loco no estande confeccionando peças, para que os participantes da feira possam presenciar como essa arte é produzida.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Adriano Nakamura, a participação dos municípios do Alto Vale amplia a visibilidade dos empreendedores e mostra a força do território dentro de uma iniciativa que reúne diferentes manifestações da economia regional.

“A participação do Alto Vale na Feira Encantos do Ribeira é muito importante, porque permite que nossos artesãos e empreendedores apresentem para um público maior toda a riqueza e a diversidade que temos na região. Apiaí, Itaóca, Ribeira, Itapirapuã Paulista e Barra do Chapéu possuem uma identidade muito forte, construída a partir dos seus saberes, da cultura e da relação com o território. Levar esses produtos para a feira é também contar um pouco da história de cada município”, destaca Nakamura.

Conforme o gerente regional, a presença do Circuito Cerâmicas da Mata Atlântica acrescenta ainda mais valor ao espaço destinado ao Alto Vale.

“A cerâmica é uma das expressões mais marcantes da nossa cultura e representa muito mais do que um produto. Existe uma história, uma técnica e um conhecimento que passam de geração em geração. O Circuito Cerâmicas da Mata Atlântica ajuda justamente a dar visibilidade a esses artesãos e mostra que tradição, criatividade e empreendedorismo podem caminhar juntos”, afirma.

A Feira Encantos do Ribeira é inspirada nas ações do projeto ‘Dá Gosto Ser do Ribeira’, plano estratégico de economia criativa desenvolvido para impulsionar o desenvolvimento regional a partir das potencialidades do Vale do Ribeira. O projeto reúne 25 ações organizadas em três eixos principais: ecoturismo, alimentação e gastronomia e artesanato, com atenção especial aos saberes tradicionais, à história e às culturas caiçaras, indígenas e quilombolas, além da imigração japonesa e do empreendedorismo inovador.

Os cinco municípios do Alto Vale fazem parte dessa estratégia de valorização territorial e encontram na feira uma oportunidade para apresentar produtos, serviços e manifestações que representam a identidade de suas comunidades.

“O Dá Gosto Ser do Ribeira tem justamente esse propósito de mostrar que o desenvolvimento pode acontecer a partir daquilo que o território tem de mais genuíno. Quando colocamos esses municípios lado a lado, percebemos a diversidade de produtos, culturas, paisagens e talentos que existem no Vale. A feira é uma grande vitrine para essa riqueza e uma oportunidade de aproximar empreendedores de novos consumidores e parceiros”, ressalta Adriano Nakamura.

Além do espaço dedicado ao artesanato e aos produtos regionais, o público poderá conhecer empreendedores ligados ao turismo e à gastronomia. A praça de alimentação Sabores do Ribeira, o Mercado Dá Gosto Ser do Ribeira e o circuito de turismo estarão entre os espaços da feira.

A programação cultural também será um dos destaques do evento, com apresentações de artistas e grupos que representam diferentes manifestações do Vale do Ribeira. Entre as atrações estão o Fandango de Tamancos de Itaóca, o Grupo de Fandango Manema, de Peruíbe, o Grupo de Taiko Ribeira Ryofu Dayko, além de músicos e bandas da região.

Para Adriano, essa integração entre empreendedorismo, cultura, gastronomia, turismo e artesanato é o que torna a Feira Encantos do Ribeira uma importante estratégia de desenvolvimento regional.

“Mais do que uma feira, temos um grande encontro de pessoas, culturas e oportunidades. É o sabor da nossa gastronomia, o talento dos artesãos, a beleza dos nossos destinos turísticos e as manifestações culturais que ajudam a contar quem somos. O Alto Vale chega mais uma vez mostrando que tem muito a oferecer e que dá gosto ser do Ribeira”, finaliza.

SERVIÇO

‘4ª Feira Encantos do Ribeira’

Data: 28, 29 e 30 de agosto

Sexta-feira: das 18h às 22h

Sábado e domingo: das 12h às 22h

Local: Clube ACER – Registro

Endereço: Avenida Clara Gianotti de Souza, 1500 – Vila Nova Ribeira

Entrada: gratuita

Mais informações sobre o projeto Dá Gosto Ser do Ribeira estão disponíveis em: https://dagostoserdoribeira.sebraesp.com.br/

(Via Sebrae SP)