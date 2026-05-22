Caminho da Capacitação realiza a Feira de Empregos e encerra 20º ciclo com formatura de alunos na região de Itapeva

Cerimônia promovida pelo Fundo Social de São Paulo reunirá formandos de 13 municípios e marcou o encerramento de mais uma etapa do programa estadual de qualificação profissional

O Governo de São Paulo realizará, neste sábado (23), na cidade de Campina do Monte Alegre, mais uma edição da Feira de Empregos no interior. A ação reunirá 500 vagas de trabalho disponibilizadas por meio do programa estadual Trampolim fortalecendo a conexão entre qualificação profissional e empregabilidade. Além de outros serviços abertos à população.

Após a Feira de Empregos, será realizada a conclusão do 20º ciclo do programa Caminho da Capacitação com a formatura de alunos da região administrativa de Itapeva. A cerimônia de encerramento reunirá participantes de 13 municípios atendidos nesta etapa.

A iniciativa levou capacitação gratuita a moradores de 19 municípios das regiões administrativas de Registro e Itapeva, com cursos voltados a áreas com alta demanda no mercado de trabalho. Durante o ciclo, os participantes tiveram acesso a formações nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia, moda, mecânica e manutenção, além de hospitalidade e cuidados com pets.

Sobre o programa

Integrado ao programa SuperAção SP, do Governo do Estado, o Caminho da Capacitação é desenvolvido pelo Fundo Social de São Paulo com foco na promoção da autonomia e da geração de renda para famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa contribui para a meta estadual de retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza por meio da qualificação profissional gratuita.

O programa utiliza carretas adaptadas como salas de aula móveis para levar capacitação a diferentes regiões do estado, aproximando o acesso ao ensino profissionalizante da população. Desde o início das atividades, o Caminho da Capacitação já atendeu 274 municípios paulistas e certificou quase 14 mil alunos em cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho.

Mais informações sobre inscrições, cidades atendidas e próximas etapas do programa estão disponíveis no site oficial: caminhodacapacitacao.sp.gov.br.