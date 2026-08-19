Taquarivaí prepara 1ª Feira Literária com programação de 25 a 29 de agosto

Taquarivaí se prepara para viver um momento inédito com a realização da 1ª Feira Literária de Taquarivaí, que acontece de 25 a 29 de agosto de 2026, no Ginásio Municipal Siqueirão.

O evento será dedicado à literatura, à leitura, à cultura e à educação, reunindo atividades e atrações voltadas para crianças, adolescentes, famílias e toda a comunidade.

A proposta é transformar o contato com os livros em uma experiência coletiva, aproximando a população do universo literário e incentivando o hábito da leitura. A feira também contará com livros para conhecer, ler e comprar, além de diferentes experiências preparadas para o público.

Com o lema “Quando abrimos um livro, uma cidade inteira cresce”, a iniciativa marca um novo momento para a cultura e a educação do município.

A programação completa e as novidades sobre as atrações serão divulgadas pelas redes sociais oficiais da Feira Literária de Taquarivaí, no perfil @feira_literaria_taquarivai.

A realização é da Prefeitura Municipal de Taquarivaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

A população já está sendo convidada a se preparar para o evento, que promete transformar o Ginásio Municipal Siqueirão em um espaço de encontro com os livros, as histórias e a imaginação.