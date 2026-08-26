1ª Feira de Matemática da Rede Municipal de Ensino reúne aprendizagem, criatividade e protagonismo

No dia 2 de setembro de 2026, a Secretaria Municipal da Educação, por meio do Centro de Formação Pedagógica, realiza a 1ª Feira de Matemática da Rede Municipal de Ensino, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) – Campus Itapetininga. O evento será realizado na Praça de Eventos Zico Campolim, reunindo estudantes, professores, gestores e comunidade em uma programação que transforma a Matemática em uma experiência prática, criativa e interativa.

Um dos destaques da Feira serão os jogos matemáticos, presentes na maioria dos projetos desenvolvidos pelas escolas. As atividades foram planejadas para estimular o raciocínio lógico, a estratégia, a resolução de problemas e a tomada de decisões, mostrando que aprender Matemática também pode ser uma experiência divertida e desafiadora.

Além dos jogos, os estudantes apresentarão diferentes projetos e experiências matemáticas desenvolvidos nas escolas, relacionados a temas como geometria, probabilidade, raciocínio lógico e situações do cotidiano. Os próprios alunos participarão da apresentação das propostas, compartilhando com os visitantes os conhecimentos construídos durante o processo.

A realização dos projetos também evidencia o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores, que orientaram as atividades, indicaram pesquisas e fontes de estudo, estimularam o envolvimento das turmas e incentivaram os estudantes a assumirem um papel ativo na construção e apresentação dos conhecimentos.

A parceria com o IFSP – Campus Itapetininga contribui para aproximar a educação básica e o ensino superior, fortalecendo a troca de conhecimentos e ampliando as possibilidades de aprendizagem em Matemática.

A Feira convida o público a olhar para a Matemática de uma maneira diferente: mais próxima, criativa, desafiadora e presente no cotidiano.

1ª Feira de Matemática da Rede Municipal de Ensino

02/09/2026

Praça de Eventos Zico Campolim

Das 9h às 16h

A Secretaria Municipal da Educação convida toda a comunidade a prestigiar os estudantes e professores e a participar desse encontro que celebra a aprendizagem, a criatividade e o prazer de descobrir a Matemática.