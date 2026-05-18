Sebrae-SP movimenta Itapeva durante a Semana do MEI com feira de empreendedores locais

Como parte da programação da Semana do MEI, o Sebrae-SP promove no próximo dia 23 de maio, em Itapeva, mais uma edição da Loja Colaborativa, iniciativa que reunirá 10 estandes de empreendedores locais em uma feira aberta ao público, na Praça Anchieta, das 9h às 17h.

A ação tem como objetivo fortalecer os pequenos negócios, ampliar a visibilidade dos empreendedores e aproximar a população de produtos e serviços desenvolvidos por Microempreendedores Individuais (MEIs), produtores rurais, artesãos e pequenos negócios da região.

Durante o evento, o público poderá conhecer e adquirir uma grande variedade de produtos, entre eles itens de artesanato, alimentação, decoração, produtos naturais, pijamas, cosméticos, utilidades domésticas, acessórios e bijuterias, valorizando o empreendedorismo e incentivando a economia local.

De acordo com a consultora de negócios do Sebrae-SP, Ana Carolina Moura, a Loja Colaborativa proporciona muitas oportunidades para seus participantes. “A proposta é criar um ambiente de conexão entre empreendedores e consumidores, fortalecendo negócios locais e mostrando ao público a diversidade e a qualidade dos produtos desenvolvidos na cidade”, destaca.

SERVIÇO

‘Loja Colaborativa do MEI’

Data: 23 de maio

Horário: 9h às 17h

Local: Praça Anchieta

(Via Sebrae SP)