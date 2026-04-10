Feira do Produtor Rural terá edição temática de Páscoa em Ribeirão Branco

A 13ª edição da Feira do Produtor Rural será realizada no dia 10 de abril, na Praça Matriz, em Ribeirão Branco, com programação temática voltada à Páscoa.

De acordo com a organização, o evento contará com comercialização de produtos agrícolas e itens gastronômicos, além de atrações voltadas ao público familiar. Entre as atividades previstas estão a presença de personagem caracterizado como Coelho da Páscoa, sorteios de ovos de chocolate e apresentação de música ao vivo.

A feira é aberta ao público e tem como proposta reunir produtores locais e consumidores em um mesmo espaço.