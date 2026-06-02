Via Raposo espera 73 mil veículos no feriadão de Corpus Christi

Concessionária realiza operação especial entre os dias 3 e 8 de junho, com suspensão de obras nos períodos de maior movimento, monitoramento 24 horas e reforço dos recursos operacionais.

A Via Raposo estima que cerca de 73 mil veículos circulem pelas rodovias sob sua administração durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A projeção considera o período entre a quarta-feira (3), quando começa a saída dos motoristas para o feriado, e a segunda-feira (8), data que finaliza o retorno dos usuários nos sentidos Itapetininga/Ourinhos e Ourinhos/Itapetininga. Para garantir viagens mais seguras e confortáveis, a concessionária preparou uma operação especial de monitoramento e atendimento ao longo dos 285 quilômetros das rodovias SP-270 Raposo Tavares, SP-189 e SP-278.

Como parte das medidas para minimizar impactos no tráfego, a Via Raposo suspenderá a maior parte das obras com interdição de faixas durante os períodos de maior movimentação nas rodovias. As restrições seguem um cronograma operacional definido especialmente para o feriado, permitindo intervenções apenas em horários e datas específicas. Obras emergenciais, quando necessárias para a segurança dos usuários, poderão ser executadas mediante alinhamento prévio com as equipes operacionais e os órgãos competentes.

O plano especial também prevê uma análise mais criteriosa para o trânsito de cargas especiais e veículos com Autorização Especial de Trânsito (AET). O objetivo é preservar a fluidez e a segurança viária nos momentos de maior concentração de veículos, adotando critérios mais restritivos para circulação desses transportes durante o feriado.

Durante toda a operação, equipes da concessionária atuarão 24 horas por dia com monitoramento permanente das rodovias. Os usuários contam com seis bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), serviço de inspeção de tráfego, atendimento médico e , mecânico, remoção de veículos, captura de animais, apoio a ocorrências com incêndio e atendimento por meio do telefone gratuito 0800 270 2700. O Centro de Controle Operacional (CCO) acompanhará em tempo real as condições da rodovia e poderá reforçar os recursos em pontos estratégicos sempre que houver necessidade.

Para atender o aumento esperado da demanda, a Via Raposo disponibilizará uma estrutura operacional composta por 25 viaturas, entre guinchos leves e pesados, viaturas de inspeção de tráfego, ambulâncias de resgate e suporte avançado, caminhões-pipa, veículos para captura de animais e apoio operacional. “Nosso foco é proporcionar uma viagem segura e tranquila para todos os usuários durante o feriado. Planejamos uma operação especial, com monitoramento constante, recursos posicionados estrategicamente e equipes preparadas para responder rapidamente a qualquer ocorrência, garantindo fluidez e segurança em todo o trecho concedido”, afirma Bruno Santos, coordenador de Operações da Via Raposo.