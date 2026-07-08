Feriado de 9 de Julho: SPVias prevê circulação de mais de 500 mil veículos nas rodovias do interior sudoeste paulista

Operação especial será realizada entre quarta-feira (08/07) e domingo (12/07), com reforço no atendimento 24 horas, monitoramento das rodovias e restrição de obras nos períodos de maior movimentação.

A SPVias, uma empresa Motiva, realiza uma operação especial para o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, celebrado em 9 de julho, e estima a circulação de aproximadamente 545 mil veículos nas rodovias do interior sudoeste paulista entre a quarta-feira (08/12), véspera do feriado, e o domingo (12/07). Durante o período, a concessionária reforçará o monitoramento, o atendimento operacional e a estrutura de apoio aos clientes para garantir mais segurança, conforto e fluidez no tráfego.

A expectativa é de aumento no fluxo principalmente na saída do feriado, entre a tarde de quarta-feira (08/07) e a manhã de quinta-feira (09/07), além do retorno no domingo (12/07).

Horários de maior movimento

Saída do feriado

• Quarta-feira (08/07): das 16h às 20h

• Quinta-feira (09/07): das 9h às 13h

Retorno do feriado

• Domingo (12/07): das 15h às 22h.

Expectativa de tráfego por rodovia

Rodovia Castello Branco (SP-280) = 315 mil veículos

Antonio Romano Schincariol/Francisco da Silva Pontes (SP 127) = 73 mil veículos

Rodovia Raposo Tavares (SP 270) = 73 mil veículos

Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258) = 45 mil veículos

Rodovia João Mellão (SP-255) = 39 mil veículos

Estrutura operacional

Durante toda a operação, a SPVias manterá seu Centro de Controle Operacional (CCO) funcionando 24 horas por dia, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), monitorando continuamente as condições de tráfego e prestando atendimento aos clientes.

A estrutura disponível para o feriado contará com:

• 35 viaturas operacionais, entre ambulâncias, guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, irrigadeiras, veículos de supervisão e remoção de animais;

• 14 Serviços de Atendimento ao Usuário (SAUs), funcionando 24 horas, com banheiros, água, estacionamento e apoio aos motoristas;

• 10 ambulâncias distribuídas ao longo da malha viária;

• 10 Sistemas de Análise de Tráfego (SAT);

• 11 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) fixos;

• 4 PMVs móveis;

• 812 telefones de emergência (Call Box) distribuídos ao longo das rodovias.

Além disso, as equipes de inspeção, atendimento pré-hospitalar e guinchamento permanecerão posicionadas estrategicamente para agilizar o atendimento em qualquer ocorrência.

Restrição de obras

Conforme alinhamento entre a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a ARTESP e a concessionária, as obras que exigem interdição de faixas serão suspensas durante os períodos de maior movimentação de veículos.

O cronograma de restrições será o seguinte:

• Quarta-feira (08/07): restrição das 12h às 23h59;

• Quinta-feira (09/07): restrição das 0h às 23h59;

• Sexta-feira (10/07): restrição das 0h às 6h;

• Domingo (12/07): restrição das 5h às 23h59;

• Segunda-feira (13/07): restrição das 0h às 14h.

As restrições não se aplicam aos atendimentos emergenciais ou aos serviços indispensáveis para garantir a segurança viária. As frentes de obras permanentes, devidamente sinalizadas, permanecerão em operação quando necessário. Na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), há trechos com faixas bloqueadas devido restauração de pavimento profundo, a concessionária aos motoristas que redobrem a atenção e respeitam a sinalização e os limites de velocidade ao trafegar pelo trecho. Além disso, na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), há obras em andamento no município de Itararé-SP, os motoristas devem também respeitar a sinalização implantada.

Orientações aos motoristas

Antes de iniciar a viagem, a SPVias recomenda que os motoristas realizem a revisão preventiva do veículo, verifiquem pneus, freios, iluminação e níveis de combustível, utilizem sempre o cinto de segurança, respeitem os limites de velocidade e mantenham distância segura do veículo à frente.

Também é importante evitar o uso do celular ao volante e, sempre que possível, programar a viagem fora dos horários de maior movimento.

Canais de atendimento

Durante todo o feriado, os clientes poderão solicitar apoio por meio dos canais de atendimento da concessionária, disponíveis 24 horas por dia:

• 0800 703 5030

• Call Box instalados ao longo das rodovias

• 10 Bases SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) operacionais distribuídas pela malha viária

https://rodovias.motiva.com.br/spvias/servicos/servicos-ccr/

Em caso de emergência, o motorista deve acionar um dos canais de atendimento e aguardar em local seguro até a chegada das equipes operacionais.

Quer agilidade? Utilize as cabines de automáticas ou de Autoatendimento

Para agilizar a passagem nas praças de pedágio, o motorista pode optar pelo pagamento automático, serviço oferecido por empresas credenciadas. O uso de tags de pagamento automático permite ao usuário passar pela praça sem necessidade de parar em uma das cabines. A lista de empresas credenciadas pode ser acessada pelo link https://rodovias.grupoccr.com.br/spvias/servicos/calcular-pedagio/. Além disso, a SPVias disponibiliza também o pagamento das tarifas, com cartão de débito e crédito por aproximação e/ou inserção, em todas as praças de pedágio nas rodovias administradas pela Concessionaria. Outra opção são as cabines exclusivas de autoatendimento, onde o motorista realiza o pagamento de forma rápida com cartão, celular ou relógio com sistema NFC (débito ou crédito), o que reduz significativamente o tempo de viagem. As cabines exclusivas de autoatendimento estão identificadas com sinalização por cones azuis.

Movimento Afaste-se

A concessionária também reforça a importância do Movimento Afaste-se. Ao perceber qualquer tipo de atendimento nas rodovias, os motoristas devem mudar de faixa sempre que possível e seguro ou reduzir a velocidade em até 40 km/h abaixo do limite da via, contribuindo para a segurança dos clientes e profissionais que atuam no atendimento.

Em caso de necessidade de socorro médico ou mecânico, os motoristas podem acionar a SPVias pelo WhatsApp 0800 703 5030 ou pelo aplicativo Motiva Rodovias, canais que também oferecem informações sobre condições de tráfego e orientações de viagem.

Esta e outras notícias da SPVias, você encontra no site: https://rodovias.motiva.com.br/spvias/noticias/