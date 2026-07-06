Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida acontece de 10 a 12 de julho

A tradicional Festa Julina da Paróquia Nossa Senhora Aparecida promete reunir famílias e visitantes em três dias de fé, confraternização e muita diversão.

A programação contará com Santa Missa e quermesse, além de quadrilha e shows em todas as noites. O público também poderá aproveitar uma grande variedade de comidas típicas, como bolinho de frango, bolos, caldos, cachorro-quente, chocolate quente, coxinha, doces típicos, mini pizza, pastel, pudim, quentão, refrigerante, salsichão e vinho quente.

A festa ainda terá binguinhos, pescaria e diversas atrações para toda a família.

📅 Programação:

* 10/07 (sexta-feira): Santa Missa às 19h30, seguida de quermesse.

* 11/07 (sábado): Santa Missa às 19h, seguida de quermesse.

* 12/07 (domingo): Missas às 7h45, 9h30 e 19h, com quermesse após a Missa das 19h.

A comunidade está convidada a prestigiar esse momento de celebração, tradição e convivência.