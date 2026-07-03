Festa Junina reúne comunidade escolar e valoriza tradições na Escola Estadual Bairro Ferreira dos Matos

A Escola Estadual Bairro Ferreira dos Matos, localizada no município de Ribeirão Grande e pertencente à URE de Itapeva, realizou nesta semana sua tradicional Festa Junina, reunindo alunos, familiares, professores, funcionários e membros da comunidade em um momento de confraternização e valorização da cultura popular.

A programação contou com apresentações de danças típicas, brincadeiras, comidas tradicionais e outras atrações que marcaram a celebração. Entre os destaques estiveram a escolha do Mister e da Miss Festa Junina 2026 e o desfile dos professores, que proporcionaram momentos de descontração e interação com o público.

Segundo a diretora Talita Oliveira, eventos como esse fortalecem os vínculos entre a escola e a comunidade, além de contribuírem para a preservação das tradições culturais. Ela também destacou o envolvimento dos estudantes, das famílias e da equipe escolar na organização da festa.

A CGPc Cristiane Kelly ressaltou o empenho dos professores, funcionários e alunos na preparação do evento e agradeceu a todos que colaboraram para a realização da festividade.

Marcada pelo clima de alegria e integração, a Festa Junina reforçou a importância das ações que aproximam escola, família e comunidade, proporcionando aos estudantes experiências que valorizam a cultura, a convivência e o trabalho coletivo.