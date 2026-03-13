Nova Campina se prepara para a tradicional Festa do Peão com grandes shows

A cidade de Nova Campina já vive o clima de expectativa para a Festa do Peão de Nova Campina, um dos eventos mais aguardados do calendário festivo do município. A programação será realizada de 26 a 29 de março e promete reunir moradores e visitantes em quatro dias de muita música, tradição e entretenimento.

Além das tradicionais atrações do rodeio, o evento contará com grandes shows sertanejos, reunindo artistas conhecidos nacionalmente. A abertura, no dia 26 de março, será comandada pela dupla Clayton & Romário.

No dia 27, quem sobe ao palco é a dupla Danilo & Davi, levando ao público sucessos que vêm ganhando destaque nas plataformas musicais.

A programação continua no dia 28 com apresentação da consagrada dupla Marcos & Belutti, conhecida por hits que marcaram o sertanejo universitário nas últimas décadas.

Encerrando a festa, no dia 29 de março, a cantora Gabi Cantora promete animar o público com um show repleto de energia.

Segundo a organização, novas informações sobre a programação completa do rodeio, estrutura e demais atrações devem ser divulgadas nos próximos dias. A expectativa é que o evento movimente a economia local e atraia grande público para o município.

Com a contagem regressiva já iniciada, Nova Campina se prepara para mais uma edição marcada por tradição, música e emoção na arena.