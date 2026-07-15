Tradicional Festa de Sant’Ana tem início nesta quinta-feira em Itapeva

Tem início nesta quinta-feira (16) a tradicional Festa de Sant’Ana 2026, em Itapeva, reunindo celebrações religiosas, apresentações culturais e opções gastronômicas para toda a comunidade.

A programação religiosa será aberta às 19h30 com a Santa Missa em louvor a Nossa Senhora do Carmo. Já na programação cultural, a partir das 20h30, a Banda Lira Itapevense sobe ao palco para dar início às apresentações musicais e artísticas da festa.

Ao longo dos próximos dias, os fiéis poderão acompanhar a novena em honra a Sant’Ana, enquanto a programação cultural contará com shows, apresentações de dança, coral e bandas locais e regionais.

Além das atrações religiosas e culturais, a festa também terá praça de alimentação e barracas de salgados e bebidas em diversos dias do evento, proporcionando um espaço de convivência para famílias e visitantes.

O encerramento acontece no dia 26 de julho, data dedicada à padroeira Sant’Ana, com missas, praça de alimentação completa e o tradicional show de prêmios.