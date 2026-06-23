Festas juninas impulsionam vendas e fortalecem pequenos negócios no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

As tradicionais festas juninas seguem movimentando a economia paulista e gerando oportunidades para os pequenos negócios. Pesquisa realizada pelo Sebrae-SP aponta que as vendas relacionadas às festividades devem beneficiar cerca de 64 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo em 2026, sendo aproximadamente 34 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 29 mil Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

O levantamento mostra que os consumidores que pretendem participar das comemorações devem prestigiar principalmente eventos próximos de casa. Entre os entrevistados, 68% afirmaram que pretendem frequentar festas em seus próprios bairros e 63% em outros bairros da mesma cidade. Já 32% planejam participar de festas em outras cidades e 9% em outros estados.

A conexão entre as festas juninas e os pequenos negócios é percebida pela maioria dos consumidores. Para 60% dos entrevistados, os produtos consumidos durante as festividades estão associados a pequenos empreendimentos. Outros 32% relacionam esses produtos tanto a pequenos negócios quanto a grandes empresas.

Entre os principais locais de compra de produtos típicos das festas juninas estão os pequenos comércios (36%), seguidos por feiras livres e outros pontos de venda (33%), lojas de festas e papelarias (26%) e lojas de roupas e armarinhos (22%).

Além de movimentar diversos segmentos do comércio, as festividades impulsionam a busca por produtos com características valorizadas pelos consumidores. A pesquisa revela que 66% priorizam produtos feitos com ingredientes de qualidade e 61% buscam opções artesanais ou caseiras, reforçando o potencial competitivo dos pequenos empreendedores que investem em diferenciação e produção própria.

Os gastos também representam uma oportunidade para o setor. Segundo o levantamento, os consumidores pretendem desembolsar entre R$ 51 e R$ 200 em compras relacionadas às festas juninas.

As comemorações também estimulam o turismo regional. Entre os entrevistados que pretendem viajar para participar das festividades, 53% devem permanecer fora por um ou dois dias. Desse grupo, 60% costumam adquirir produtos e serviços de pequenos negócios durante a viagem, incluindo hospedagem, alimentação e transporte.

Para Felipe Ferreira de Barros, Coordenador de Pesquisas do Sebrae-SP, os resultados reforçam a importância das festas juninas para a economia. “Trata-se de uma das principais datas sazonais para geração de renda em diversas cadeias produtivas, especialmente nos setores de alimentação, vestuário, artesanato, eventos e turismo”.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, o cenário é positivo para os empreendedores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira. “As festas juninas movimentam diversos segmentos da economia local e representam uma excelente oportunidade para os pequenos negócios ampliarem suas vendas. Além disso, temos muitas quermesses nessa época com o tema junino. A valorização dos produtos artesanais e da produção local pelos consumidores fortalece o trabalho dos empreendedores da nossa região e contribui para a geração de renda e desenvolvimento dos municípios”, afirma.

Metodologia

A pesquisa “Festas Juninas 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens. A primeira, com consumidores, foi realizada por e-mail pelo Instituto Consulting entre os dias 21 e 30 de abril de 2026. A segunda, com empreendedores, foi realizada por telefone em abril deste ano e integra um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, desenvolvida com a colaboração da Fundação Seade.

(Via Sebrae SP)