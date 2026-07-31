Final do Campeonato Rural de Futebol 2026 será disputada neste domingo em Itapeva

A grande decisão do Campeonato Rural de Futebol de Itapeva 2026 acontece neste domingo (2), às 10h, no Campo do Bairro Taipinha. A disputa pelo título reunirá as equipes Bairro das Pedras F.C. e Agrovila 1 F.C., que chegam à final após campanhas de destaque ao longo da competição.

Promovido pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SEMJEL), o campeonato tem como objetivo incentivar a prática esportiva nas comunidades rurais, além de fortalecer a integração entre os bairros e valorizar os atletas locais.

A expectativa é de um bom público para acompanhar a decisão, que marca o encerramento de mais uma edição da competição.

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