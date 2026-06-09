Sebrae-SP seleciona empresas do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira para exposição na Fishing Show Brazil 2026

Oportunidade é voltada para negócios dos segmentos de pesca, náutica, vestuário técnico e turismo; inscrições seguem até 19 de junho

Empresas ligadas aos setores de pesca esportiva, náutica, vestuário técnico e turismo de pesca podem se inscrever para participar da exposição coletiva organizada pelo Sebrae-SP na Fishing Show Brazil 2026, considerada uma das principais feiras do segmento no país. A iniciativa busca ampliar a visibilidade dos pequenos negócios, gerar novas oportunidades comerciais e fortalecer a presença das empresas no mercado.

As inscrições para o processo de seleção seguem abertas até o dia 19 de junho por meio do link e as vagas são limitadas. A feira será realizada entre os dias 30 de julho e 1º de agosto e reunirá fabricantes, fornecedores, prestadores de serviços, especialistas e consumidores do setor.

Por meio da ação coletiva, os empreendedores selecionados terão a oportunidade de apresentar seus produtos e serviços a um público qualificado, além de ampliar sua rede de contatos e prospectar novos clientes.

Podem participar empresas que atuam na fabricação e comercialização de equipamentos de pesca como varas, anzóis, molinetes e iscas; negócios ligados à construção e manutenção de embarcações e tecnologias náuticas; fabricantes de roupas personalizadas para pesca e calçados anfíbios; além de pousadas, hotéis de pesca, agências de turismo e guias especializados.

De acordo com o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a participação em feiras estratégicas é uma ferramenta importante para o crescimento dos pequenos negócios. “A Fishing Show Brazil reúne um público altamente interessado no setor e oferece um ambiente propício para a geração de negócios. Nossa proposta é proporcionar às empresas a oportunidade de expor seus produtos e serviços de forma estruturada, ampliando sua visibilidade no mercado e fortalecendo conexões comerciais que podem resultar em novas vendas e parcerias”, destaca.

Segundo a equipe organizadora do evento, no ano passado mais de 17 mil pessoas passaram pela feira para prestigiar os mais de 2,8 mil expositores, divididos em mais de 120 marcas distintas.