Sebrae-SP forma 30 alunos no curso de fabricação de produtos com chocolate em Itapeva

Capacitação gratuita do Sebrae-SP mostrou histórias de superação e despertou novos empreendedores em cursos da área gastronômica

O aroma de chocolate tomou conta da Escola de Gastronomia de Itapeva na última semana, e o resultado do curso ‘Fabricação de Produtos com Chocolate’, promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Itapeva, Fundo Social e Sebrae Aqui, foi muito além das receitas. A capacitação deixou um legado de aprendizado, autoestima e novas perspectivas de renda para as pessoas participantes.

Durante 36 horas de formação, os 30 alunos mergulharam em técnicas de produção com chocolate sob orientação da docente Rosangela Serafim e receberam orientações sobre gestão e empreendedorismo, ampliando a visão sobre como transformar habilidade em negócio.

“Estamos observando um crescimento muito positivo da participação dos homens em cursos da área de gastronomia, o que mostra uma quebra de paradigmas e uma abertura maior para novas possibilidades profissionais. Mais do que aprender uma técnica, eles estão enxergando na gastronomia uma oportunidade real de empreender, complementar renda e até mudar de vida”, revela o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza.

João Carlos Ribeiro conta que o curso ampliou sua visão sobre o universo do chocolate. “Eu imaginava que seria apenas uma capacitação técnica, mas encontrei muito mais do que isso. Aprendi conceitos fundamentais, que antes desconhecia e percebi o quanto essa área é valorizada e cheia de oportunidades. Talvez eu ainda esteja organizando minhas prioridades, mas hoje consigo enxergar que esse conhecimento pode, sim, se transformar em uma renda extra por meio de encomendas e projetos próprios”.

Para Pablo Kauan de Almeida, que atua como garçom, a experiência despertou ainda mais o seu interesse pela gastronomia. “Sempre que surge uma oportunidade ligada à cozinha, eu quero participar. O curso foi excelente para ampliar meu conhecimento sobre chocolate e fortalecer minhas habilidades. Saio daqui motivado e com vontade de transformar esse aprendizado em uma nova fonte de renda”, conta.

Já Gabriel Jesus viu na capacitação a oportunidade que esperava para dar um novo passo profissional. “Esse curso chegou no momento certo da minha vida. Há meses eu pensava em trabalhar por conta própria vendendo doces, mas tentava aprender sozinho. Ter acesso a esse conteúdo, com orientação profissional, fez toda a diferença. Hoje me sinto mais preparado e confiante para abrir meu próprio negócio”, confessa.

Diogo Antunes destaca que o aprendizado serviu tanto para iniciantes, quanto para quem já tinha algum contato com o tema. “Foi uma experiência muito enriquecedora. A didática da professora, aliada à prática diária, fez toda a diferença. Entrei porque gosto de aprender coisas novas, mas saio com a certeza de que esse conhecimento pode agregar muito à minha vida e, quem sabe, se tornar um novo caminho profissional”, finaliza.