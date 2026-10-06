Bemtevi abre inscrições para programa gratuito de formação em gestão para artesãos do Sudoeste Paulista

Artesãos, artesãs e organizações do artesanato do Sudoeste Paulista podem se inscrever, até o dia 11 de outubro, no programa Feito de Brasil, iniciativa da Bemtevi Negócios Sociais voltada à formação em gestão de negócios.

A participação é gratuita e serão selecionadas 10 iniciativas para uma formação que terá início em outubro de 2026 e seguirá até julho de 2027. Ao final do programa, serão distribuídos R$ 30 mil em premiações.

Podem participar artesãos e artesãs com pelo menos um ano de atuação, além de grupos, coletivos, associações e cooperativas. A seleção também contempla iniciativas indígenas, quilombolas, rurais e urbanas. O programa é voltado principalmente a negócios que já comercializam seus produtos e buscam melhorar a organização e a gestão da atividade.

A formação começa com um encontro presencial em Capão Bonito (SP), no dia 29 de outubro, e terá uma dedicação estimada de três a cinco horas por semana.

O conteúdo será dividido em três frentes:

* Jornada de Gestão de Negócios: proposta de valor, modelo de negócio, finanças e plano de trabalho;

* Trilhas temáticas: comunicação, área comercial e gestão financeira;

* Projeto coletivo: desenvolvido em conjunto por parte das organizações participantes.

Ao longo da formação, as iniciativas serão acompanhadas e avaliadas de acordo com a participação, as atividades realizadas e a evolução dos negócios. Ao final, um comitê será responsável pela avaliação e distribuição das premiações.

Segundo Ricardo Mastroti, sócio-fundador da Bemtevi, a proposta é levar aos artesãos da região conhecimentos de gestão que possam contribuir para a estruturação dos negócios e a ampliação das vendas.

Como participar

A seleção será realizada em cinco etapas: inscrição por formulário, triagem, avaliação classificatória, entrevistas e divulgação do resultado. A inscrição também exige um vídeo de apresentação, que pode ser gravado pelo celular.

O resultado dos selecionados será divulgado no dia 19 de outubro.

As inscrições podem ser feitas pelo site bemtevi.is/feitodebrasil.

Encontro online para tirar dúvidas

A Bemtevi também realizará um encontro online no dia 8 de outubro, às 17h, para explicar o regulamento e orientar os interessados sobre o processo de inscrição. O link será divulgado no perfil @bemtevi.is, no Instagram.

Dúvidas também podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (11) 92673-2527.

O Feito de Brasil é viabilizado pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, com patrocínio do BTG Pactual e parceria da Cânions Paulistas.

Sobre a Bemtevi

A Bemtevi Negócios Sociais atua há 11 anos com capacitação, financiamento e acompanhamento de negócios que buscam gerar impacto socioambiental positivo. Segundo a organização, já foram apoiados 187 negócios sociais em 22 estados e nos seis biomas brasileiros, com R$ 12 milhões emprestados.