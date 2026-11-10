Começa hoje o curso de Formação Musical pelo Ponto de Cultura Estadual Lira Itapevense, sob a orientação do professor e maestro Heliton Macedo

Por Raquel Amorin

A presidente da Lira Itapevense, Rosane Leite, destaca que, na condição de Ponto de Cultura Estadual, a instituição está promovendo uma ação de incentivo à cultura e à educação musical.

O Ponto está oferecendo, de forma gratuita à comunidade, 10 vagas para Formação Musical de 30 horas-aula.

O curso tem como objetivo de ampliar o acesso aos conhecimentos musicais e aprimorar conceitos na área para melhor compreensão da estrutura musical; e quem sabe, futuramente, aprender a tocar um instrumento.

Este se inicia hoje, dia 10 de novembro, às 19h, sob a orientação do professor e maestro Heliton Macedo.

Serão ministradas duas vezes por semana, com duração de 1 hora cada.

Quem concluir o curso receberá um certificado.

Além dessa incrível notícia, vale lembrar também que a nossa Lira Itapevense está preparando uma belíssima apresentação de Natal em Itapeva e também em outras cidades da região.

Fúlvia Vaz, flautista da banda, comentou: “Estamos trabalhando na apresentação de Natal, que será muito emocionante e surpreendente!”

Então, fiquem ligados! Logo colocaremos a agenda de Natal da nossa querida e tradicional banda sinfônica de Itapeva (SP).

Você não pode perder! Será maravilhoso!