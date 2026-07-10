Expositores revelam criatividade da região durante o 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional em Itararé

Idealizado pelo Sebrae-SP, espaço reuniu artesãos, produtores e empreendedores que transformam tradição, cultura e natureza em experiências capazes de impulsionar o turismo na região

Muito além dos debates sobre políticas públicas e estratégias para o turismo, o 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional, realizado em Itararé, reservou um espaço especial para quem faz a identidade da região ganhar forma, cor, aroma e sabor. Artesãos, produtores rurais e empreendedores apresentaram seus trabalhos em uma mostra idealizada pelo Sebrae-SP, que aproximou os visitantes das riquezas culturais e produtivas da região.

Cada estande contou uma história. Nas peças artesanais, nos produtos da terra, nos sabores, nas fibras, na madeira e nos detalhes feitos à mão, o público pôde conhecer um pouco da essência de um território que preserva suas tradições, enquanto cria oportunidades por meio do turismo e da economia criativa.

Promovido pelo Sebrae-SP, Prefeitura de Itararé, Secretaria Municipal de Turismo e parceiros, o evento reuniu mais de 170 participantes no Espaço Première. Além da programação técnica, a feira de expositores tornou-se um ponto de encontro entre visitantes e empreendedores, evidenciando que o desenvolvimento regional também nasce da valorização de quem produz, cria e empreende.

Participaram da exposição a MM Personalizados e MM Woods, Fazenda São Benedito, Sítio Santo Antônio, Artesãos de Bom Sucesso de Itararé, Licores Frutas Raras, Cânions Paulista, Roteiro do Milho, Associação dos Artesãos de Itararé, Eneide Artes e Sabores, Casa Cachos e Corpoaroma, cada um levando ao público um pouco da diversidade, criatividade e identidade regional.

Para o gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, a iniciativa foi pensada para que o turismo fosse vivenciado na prática, permitindo aos participantes conhecerem pessoas, histórias e produtos que representam a essência do território.

“Mais do que promover um fórum de debates, pensamos em criar um espaço onde os participantes pudessem conhecer de perto os produtos, a cultura, os sabores e o talento dos empreendedores do Sudoeste Paulista e do Alto Vale do Ribeira. O turismo se fortalece quando valoriza quem produz, preserva tradições e gera oportunidades para os pequenos negócios”, destaca.

Entre os expositores, o Roteiro do Milho chamou a atenção ao apresentar um trabalho que une tradição, artesanato e identidade cultural. Representando a iniciativa, Isabel Reis destacou a importância das ações de capacitação, integração e divulgação promovidas pelo Sebrae-SP para fortalecer os empreendedores da região.

“Eu já acompanho as ações do Sebrae-SP há alguns anos e sempre que há uma especialização ou evento, recebo os convites para participar. Vemos a importância de oferecer cursos e, principalmente, encontros como este, porque nós, do Roteiro do Milho, trabalhamos com 13 municípios, entre eles Ribeirão Branco, São Miguel Arcanjo e Capão Bonito. Temos uma parceria com essas cidades e sabemos o quanto é importante divulgar o trabalho desenvolvido com o milho e sua palha. Expor neste fórum é apresentar a riqueza cultural, produtiva e criativa que temos em nossa região, além de evidenciar o potencial do turismo para gerar emprego e renda, unindo nossa produção às belezas naturais”, afirma.

Ao reunir lideranças, gestores públicos, empreendedores e representantes de diversos municípios, o fórum reafirmou que o turismo vai além dos destinos. Ele nasce das pessoas, das tradições preservadas ao longo das gerações e da capacidade de transformar talentos locais em experiências memoráveis. “Em Itararé, cada expositor mostrou que a criatividade regional é um patrimônio vivo e que, quando valorizada, se torna um dos principais caminhos para impulsionar o desenvolvimento sustentável do território”, finaliza Wilson.