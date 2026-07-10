Mais de 170 pessoas participam do 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional em Itararé

Evento do Sebrae-SP reuniu representantes de municípios do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira para discutir integração, inovação e oportunidades no setor turístico

O 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional, promovido pelo Sebrae-SP, Prefeitura de Itararé, Secretaria Municipal de Turismo e importantes parceiros locais contou com mais de 170 participantes no Espaço ‘Première. O encontro contou com lideranças, empreendedores, gestores públicos e representantes de entidades que apoiam o turismo para debater estratégias de fortalecimento da atividade como ferramenta de desenvolvimento econômico e geração de oportunidades.

Participaram representantes dos municípios de Apiaí, Barão de Antonina, Barra do Chapéu, Bom Sucesso de Itararé, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Ilha Comprida, Itaberá, Itapeva, Itapetininga, Itaporanga, Itararé, Itu, Jaguariaíva (PR), Olímpia, Peruíbe, Piraju, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Sorocaba. A programação contou com palestras, painéis e apresentações de experiências de sucesso envolvendo diferentes segmentos do turismo, como ecoturismo, etnoturismo, turismo religioso e turismo rural.

O presidente da Associação Mundial de Profissionais de Turismo e Viagens, Aristides Cury, destacou o potencial do turismo brasileiro e o papel das instituições públicas e privadas na preparação dos pequenos negócios para o crescimento do setor. “O Brasil terá, no turismo uma das principais atividades econômicas. Isso é insofismável. Pode demorar mais, ou pode ser mais rápido, a depender de fóruns como este, da conscientização dos empresários, lideranças públicas e representantes de entidades. É isso que vai fazer acontecer”, afirma.

Segundo Aristides, o desenvolvimento do turismo pode seguir um caminho semelhante ao crescimento do agronegócio brasileiro, impulsionado por investimentos em conhecimento e capacitação. “Uma comparação que tenho feito é que o agro, em 50 anos, se tornou essa beleza que é, essa atividade gigantesca, exportando para o mundo inteiro. Mas houve um fator importante: a Embrapa fez uma diferença muito grande. Tenho comigo que nós já temos a nossa Embrapa, que é o Sebrae. O Sebrae, na medida em que formar lideranças e apoiar os pequenos empreendedores, porque o turismo é feito de pequenos empreendedores, fará o segmento andar mais depressa”.

O prefeito de Itararé, João Fadel, enfatiza os avanços conquistados pelo município desde o primeiro Fórum Regional de Turismo e reforçou a importância do planejamento para transformar os atrativos locais em oportunidades econômicas. “Neste um ano algumas coisas mudaram aqui. Estamos vendo que estamos no caminho certo, mostrando que o primeiro Fórum Regional de Turismo deu certo. Entre as ações, conseguimos algo histórico para o município, que era um sonho: a matrícula do nosso principal ponto turístico, o Parque Municipal da Barreira. Isso possibilita trazer investimentos do Governo do Estado e do Governo Federal”, conta.

O prefeito também citou parcerias e projetos desenvolvidos para ampliar o potencial turístico de Itararé. “Também tivemos a parceria com a empresa Suzano, fazendo a gestão dos potenciais turísticos existentes na área da empresa, que é muito grande aqui em Itararé e possui nove cachoeiras. Realizamos o projeto Verão e diversas outras ações. Uma das principais é trabalhar a mentalidade das pessoas, mostrando que Itararé tem potencial e pode se tornar uma potência no turismo”, finaliza.

O secretário de Turismo de Bom Sucesso de Itararé, Otávio Camargo, também destacou a importância do encontro para aproximar os profissionais envolvidos com o setor. “O 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional de Itararé é um evento muito importante organizado pelo Sebrae-SP. Além das palestras, uma das funções mais importantes é reunir todos os envolvidos no turismo regional. Aqui temos contato com guias, agentes, meios de hospedagem e representantes de diversas cidades. Essa conexão é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso turismo”.

O ex-secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, reforçou que o turismo deve ser tratado como uma atividade estratégica para o desenvolvimento regional. “O turismo é o novo petróleo, é a bola da vez, é um ambiente de oportunidades. É fundamental realizarmos fóruns como este. Quero reconhecer e parabenizar a iniciativa do Sebrae-SP, que promoveu um encontro de altíssimo nível, com debates e informações sobre o grande potencial e a vocação dessa região”.

Lucena destacou ainda que o crescimento do setor depende de ações coletivas. “Em ambientes como este podemos trocar informações e experiências, crescer regionalmente, porque as soluções para o crescimento da região e o desenvolvimento do turismo são regionais. O turismo acontece regionalmente”, enfatiza.

O gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, explicou que o fórum foi criado para integrar os diferentes atores do turismo e valorizar iniciativas que já acontecem na região. “O 2º Fórum de Turismo e Desenvolvimento Regional tem como objetivo fazer a integração das riquezas que encontramos aqui no Sudoeste Paulista. É o momento de aproximar a gestão pública e os empreendedores. Tudo foi pensado para revelar o que já existe, não apenas como um potencial, mas como uma realidade que está acontecendo”.

Wilson destacou ainda o papel do Sebrae-SP no fortalecimento dos pequenos negócios. “Cada empreendedor que está aqui já trabalha como operador do turismo, mas muitas vezes trabalha sozinho. O Sebrae-SP e seus parceiros, junto com a Prefeitura de Itararé, estão promovendo o fomento do empreendedorismo para potencializar e desenvolver os pequenos negócios. Para uma região crescer em turismo, precisamos de organização, planejamento e integração”.

O gerente regional reforçou ainda que a cooperação entre municípios e setores é o caminho para consolidar o turismo como vetor de desenvolvimento. “Assim vamos fazer o guia funcionar, o restaurante prosperar, o hotel estar cheio e os atrativos serem respeitados e contemplados. O Fórum de Turismo vem para mostrar que aqui acontece turismo. Com diversas mãos, com parceria, respeito e investimento, podemos prosperar e fazer as coisas acontecerem nessa região tão rica”.

O evento encerrou-se com a perspectiva de ampliar as conexões entre municípios, empreendedores e instituições, fortalecendo uma agenda conjunta para transformar os atrativos do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira em experiências turísticas competitivas e sustentáveis. “Além da programação, os participantes ainda puderam conhecer alguns trabalhos que são fabricados por artesãos, empreendedores e produtores da região, os quais ficaram expostos durante todo o evento e à disposição para comercialização, mostrando o potencial não só turístico, mas também produtivo e criativo de nossa gente”, finalizou Wilson.