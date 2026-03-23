Prefeitura de Ribeirão Branco abre inscrições para Frente de Trabalho 2026

A Prefeitura de Ribeirão Branco abriu inscrições para o programa Frente de Trabalho 2026, com a oferta de 50 vagas destinadas a moradores em situação de vulnerabilidade social. O período de inscrição vai de 23 a 27 de março, com atendimento das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Os interessados devem se inscrever presencialmente em dois pontos: no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), localizado na Rua Coronel Joaquim Machado, nº 680, e na Subprefeitura do Distrito da Itaboa.

De acordo com as regras divulgadas, podem participar homens e mulheres que residam em Ribeirão Branco há pelo menos dois anos, estejam desempregados, sejam arrimos de família com filhos e não possuam renda familiar, ou seja, sem nenhum membro empregado. O programa permite mais de uma inscrição por família, porém apenas uma pessoa será contratada.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento de identificação (RG), CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho (CTPS) e certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos.