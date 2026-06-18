Massa de ar frio derruba temperaturas em Itapeva; mínima pode chegar a 6°C

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a chegada de uma intensa massa de ar frio que deve provocar queda acentuada das temperaturas em diversas regiões paulistas nos próximos dias. Em Itapeva, os termômetros podem registrar mínima de até 6°C entre quinta-feira (18) e sexta-feira (19).

De acordo com a previsão divulgada pelo programa São Paulo Sempre Alerta, o frio mais intenso será sentido durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. A orientação é para que a população redobre os cuidados, especialmente com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais de estimação.

A partir de sábado (20), a tendência é de elevação gradual das temperaturas mínimas, que devem voltar a ficar acima dos 10°C em grande parte do estado.

As autoridades seguem monitorando as condições climáticas e orientam a população a acompanhar os canais oficiais para novas atualizações.