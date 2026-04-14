Condutor sem habilitação é detido após desobedecer ordem de parada e dirigir de forma perigosa

Um homem foi conduzido ao plantão policial na tarde de segunda-feira (13), após desobedecer ordem de parada e dirigir de maneira perigosa durante abordagem policial.

De acordo com informações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a equipe se deslocava para apresentação de uma ocorrência quando se deparou com duas motocicletas trafegando em alta velocidade. Ao notar a presença da viatura, uma delas retornou e fugiu, enquanto a outra seguiu em direção aos policiais.

Ainda segundo a corporação, foi dada ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e passou pelo lado direito da viatura, quase atingindo um dos agentes. Na sequência, o motociclista perdeu o controle após colidir com a guia, caindo alguns metros à frente.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Em consulta, foi constatado que o condutor não possuía habilitação. A motocicleta apresentava documentação regular, mas estava sem retrovisores.

Após os procedimentos de praxe, incluindo teste do etilômetro, o veículo foi liberado a um condutor habilitado. O homem recusou atendimento médico e foi encaminhado ao plantão policial.

A ocorrência foi registrada como desobediência e direção perigosa, além da lavratura de autos de infração de trânsito.