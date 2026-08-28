Homem é preso pela Polícia Militar após furto de centrífuga em Apiaí

Um homem foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (27), suspeito de envolvimento em um furto no município de Apiaí (SP).

Segundo a PM, a equipe foi acionada após uma moradora informar que sua centrífuga havia sido furtada. Com as características do suspeito, os policiais iniciaram patrulhamento pela região e localizaram o indivíduo.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado. Ainda de acordo com a polícia, após a abordagem, o homem tentou fugir por um barranco, mas não conseguiu escapar.

Posteriormente, a vítima encontrou, em um terreno vizinho, uma sacola com seus pertences. O objeto teria sido visto anteriormente em posse do suspeito.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.