Dois homens são presos após furto em estabelecimento no Jardim Ferrari, em Itapeva

Dois homens foram presos após serem flagrados furtando equipamentos de um estabelecimento comercial localizado na rua Benjamin Constant, no Jardim Ferrari, em Itapeva.
Segundo informações relatadas à reportagem, os suspeitos teriam retirado a condensadora de um aparelho de ar-condicionado, além de canos de cobre do local. Eles também teriam tentado esconder os materiais furtados.
A ação foi percebida e a Polícia Militar conseguiu abordar os suspeitos. Ambos foram encaminhados à delegacia, onde permaneceram presos até a manhã desta sexta-feira (28), aguardando a audiência de custódia.
Imagens do estabelecimento devem ser apresentadas às autoridades e podem auxiliar nas investigações.