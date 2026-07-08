GCM prende suspeito de furto e recupera objetos subtraídos em estabelecimento comercial

Um homem foi preso na madrugada desta segunda-feira (7), após ser apontado como autor de um furto ocorrido em um estabelecimento comercial em Itapeva.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Itapeva, a ocorrência foi registrada por volta das 00h15, quando uma equipe que realizava patrulhamento preventivo foi informada por um vigilante sobre o crime.

Após o acionamento das demais equipes, foram iniciadas buscas pela região, resultando na localização e abordagem do suspeito. Os objetos subtraídos foram encontrados nas proximidades do estabelecimento e posteriormente reconhecidos pela vítima.

Ainda segundo a corporação, imagens do sistema de monitoramento do local auxiliaram na identificação da ocorrência e na apuração dos fatos.

O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial para os procedimentos de polícia judiciária. Após a apresentação da ocorrência, ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.