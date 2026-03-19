Suspeito é preso após tentativa de furto em farmácia durante a madrugada

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (19), após uma tentativa de furto em uma farmácia nas proximidades do terminal rodoviário de Itapeva.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe realizava patrulhamento por volta das 2h quando foi acionada por populares sobre a ocorrência. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito já contido por um cidadão.

Com ele, foram localizados os produtos que haviam sido subtraídos do estabelecimento. O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde a autoridade de plantão ratificou a prisão em flagrante por furto qualificado.

O caso reforça a atuação das forças de segurança e a colaboração da população no acionamento rápido diante de situações suspeitas.