Homem é preso após furtar 250 metros de fiação elétrica de residência em Itapeva

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado furtando fiação elétrica de uma residência durante a madrugada desta terça-feira (1º), em Itapeva.

Segundo a PM, a vítima acionou os policiais após presenciar o suspeito retirando os fios da área externa do imóvel. Ela também informou as características do autor.

Com as informações, as equipes realizaram patrulhamento pela região e localizaram um homem com características semelhantes às descritas. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais.

Com ele, os agentes encontraram um saco contendo aproximadamente 250 metros de fios de energia elétrica.

O homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi reconhecido pela vítima como autor do furto. Ele permaneceu à disposição da Justiça.