Homem é preso por furto de fiação telefônica em Itapeva

Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser flagrado com cerca de 60 metros de fios telefônicos furtados de uma residência em Itapeva. A ocorrência foi registrada após uma denúncia de furto.
Segundo a PM, na quarta-feira (29), uma equipe foi acionada para atender à ocorrência. No local, a proprietária do imóvel relatou que viu dois indivíduos escalando o muro da residência e retirando a fiação telefônica.
Com as características informadas, os policiais realizaram patrulhamento nas imediações e localizaram um dos suspeitos. Durante a abordagem, foram encontrados aproximadamente 60 metros de fios telefônicos e uma faca.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem confessou o furto e informou que pretendia vender o material subtraído.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.