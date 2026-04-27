GCM recebe denúncia de furto e prende suspeito em flagrante

Na noite de sábado (26), por volta das 22h19, a Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia de furto de um pneu nas proximidades do cemitério.

A equipe se deslocou rapidamente até o local e localizou um indivíduo com o objeto. Durante a abordagem, uma testemunha compareceu e reconheceu o pneu como pertencente à vítima.

Em seguida, os agentes foram até a residência indicada, na Avenida Brasil, onde o furto foi confirmado. Questionado, o suspeito admitiu ter entrado na garagem do imóvel e subtraído o pneu.

As partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por furto. O indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.

A ação resultou na recuperação do bem e na detenção do suspeito.