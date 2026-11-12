Polícia Militar prende dois homens por furto de gado em Buri

Dois homens foram presos na quarta-feira (11) suspeitos de furtar um bovino em uma propriedade rural de Buri. A prisão foi realizada por policiais militares após uma denúncia sobre o possível crime.

Durante patrulhamento, as equipes localizaram um veículo com dois ocupantes na Rodovia Engenheiro Lauri Simões de Barros, na altura do km 5.

Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram um bovino abatido no porta-malas. Questionados, os dois homens confessaram o furto e indicaram a propriedade de onde haviam retirado o animal.

O proprietário da área reconheceu o bovino como sendo de sua propriedade. Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial e permaneceram à disposição da Justiça.