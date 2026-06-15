GCM atende ocorrência de furto em estabelecimento comercial no Jardim Virgínia

Na tarde de domingo (14), a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial desativado localizado no Jardim Virgínia.

De posse das características informadas, as equipes iniciaram patrulhamento pela região e localizaram um indivíduo carregando uma telha de zinco, supostamente retirada do imóvel. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata, mas foi localizado posteriormente.

Durante a ocorrência, uma telha foi recuperada e reconhecida pelo proprietário como pertencente ao estabelecimento. Outras telhas também foram identificadas, sendo constatado que haviam sido adquiridas anteriormente por terceiros.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. O caso foi registrado com base no artigo 155 do Código Penal (furto) e no artigo 180 (receptação).

Segundo a Guarda Civil Municipal, ações preventivas e repressivas seguem sendo realizadas com o objetivo de combater crimes contra o patrimônio e reforçar a segurança da população.