Jovem é detida após furto em ótica na área central de Itapeva

Uma jovem foi detida na manhã de terça-feira (18), após um furto registrado em uma ótica na área central de Itapeva.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe realizava patrulhamento preventivo por volta das 9h40 quando foi acionada por um funcionário do estabelecimento. Segundo relato, a suspeita teria subtraído um relógio avaliado em R$ 344,99, ação que foi presenciada por uma funcionária.

Com a chegada dos agentes, a jovem teria entregue o objeto e confessado o furto. Diante da situação, equipes de apoio foram acionadas e as partes encaminhadas ao plantão policial.

Ainda conforme a GCM, a autoridade policial ratificou o flagrante de furto. O caso foi registrado e segue para as providências legais cabíveis.