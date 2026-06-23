Polícia Militar prende dois indivíduos por furto e receptação em Riversul

A Polícia Militar prendeu dois indivíduos por envolvimento em um caso de furto e receptação registrado na segunda-feira (22), no município de Riversul.

De acordo com informações da corporação, a ocorrência teve início após o furto de um aparelho celular pertencente a um funcionário de uma cooperativa da cidade. Durante as diligências realizadas pelos policiais militares, o suspeito do furto foi identificado e confessou ter trocado o celular por drogas com outro indivíduo.

Na sequência, a equipe localizou o homem que estava com o aparelho. Segundo a Polícia Militar, ele admitiu ter adquirido o celular pela quantia de R$ 30,00.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

O aparelho celular foi recuperado pelos policiais e devolvido ao legítimo proprietário.

Apreensão

* 01 aparelho celular.

O caso foi registrado e segue à disposição das autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis.