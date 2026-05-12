UBS Parque São Jorge é alvo de furto em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva divulgou uma nota oficial informando que um furto foi registrado na madrugada desta segunda-feira (11) nas dependências da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque São Jorge.

Segundo a administração municipal, entre os itens levados está uma jaqueta verde pertencente ao uniforme de um Agente de Combate às Endemias (ACE), contendo identificação do Setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde. O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência sob o nº HD3393-1/2026 – 1ª Edição.

Diante da situação, a Prefeitura emitiu um alerta à população para que fique atenta a qualquer atitude suspeita envolvendo pessoas utilizando o uniforme furtado. Em caso de suspeita, a orientação é que os moradores entrem em contato imediatamente com o Setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses pelo WhatsApp corporativo: (15) 99855-6534.

A administração municipal também reforçou a importância do trabalho desempenhado pelos Agentes de Combate às Endemias, profissionais responsáveis por ações de prevenção e combate a doenças como a dengue. Entre as atividades realizadas pelos agentes estão visitas domiciliares, inspeções em quintais, eliminação de possíveis criadouros do mosquito, aplicação de larvicidas e inseticidas, além de orientações à população sobre vigilância em saúde ambiental.

Em Itapeva, os ACEs atuam junto às Unidades Básicas de Saúde dos bairros Vila Camargo, Bela Vista, Santa Maria, Parque São Jorge, Cimentolândia, Vila Aparecida, Morada do Bosque e Taquari, além da equipe de articulação do Controle de Endemias vinculada à Secretaria Municipal de Saúde.

A Prefeitura destacou ainda que o alerta tem caráter preventivo, buscando preservar a segurança da população e a credibilidade dos profissionais que atuam diariamente na saúde pública do município.