Itapeva busca vaga na final do Festival de Verão de Futsal em Itararé neste sábado

Itapeva busca vaga na final do Festival de Verão de Futsal em Itararé neste sábadoA Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semjel), informa que a equipe feminina de futsal da cidade segue firme na disputa do Festival de Verão de Futsal Itararé 2026. Neste sábado, dia 18 de abril, as atletas itapevenses entram em quadra para um desafio decisivo: a semifinal da competição.

O confronto será contra a forte equipe do Raça Feminina, em uma partida que promete grandes emoções e alto nível técnico. O objetivo é claro: garantir a vitória para assegurar o passaporte para a grande final do torneio.

Caminho para o título:

A equipe que sair vitoriosa deste duelo de sábado já terá compromisso marcado para a próxima quarta-feira, 22 de abril, data em que será realizada a disputa pelo título do festival.

Boa sorte!