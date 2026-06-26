Rodada da Copa Cidade de Itapeva de Futsal Infantil será realizada neste domingo (28)

A Copa Cidade de Itapeva de Futsal Infantil terá sequência neste domingo (28), com seis partidas programadas no Ginásio do CCE. Os jogos envolvem equipes das categorias Sub-9, Sub-12 e Sub-13.

A programação terá início às 9h e seguirá até o início da tarde. Os confrontos previstos são:

9h00 (Sub-9): Escola de Futebol Araxá x Fut Craques Chelsea

Escola de Futebol Araxá x Fut Craques Chelsea 9h40 (Sub-9): Gica Pimentel A x Gica Pimentel B

Gica Pimentel A x Gica Pimentel B 10h20 (Sub-13): Fut Craques Milan x Leão da Vila

Fut Craques Milan x Leão da Vila 11h00 (Sub-12): Leão da Vila x Gica Pimentel

Leão da Vila x Gica Pimentel 11h40 (Sub-13): Unidos da Bicuda x Fut Craques Inter de Milão

Unidos da Bicuda x Fut Craques Inter de Milão 12h20 (Sub-12): Unidos da Bicuda x Fut Craques Mônaco

A competição é promovida pela Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semjel), e reúne equipes das categorias de base do município.

A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar as partidas no Ginásio do CCE.