Copa Cidade de Futsal terá rodada nesta semana em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semjel), realiza nesta semana mais uma rodada da Copa Cidade de Itapeva de Futsal. As partidas acontecem no Ginásio CCE e reúnem equipes locais em confrontos válidos pela competição.

A programação tem início na terça-feira, 7 de abril. Às 20h15, Bela Futsal enfrenta o Unidos Inter de Mulekes. Na sequência, às 21h15, Goodnight joga contra o Leão da Vila.

A rodada continua na quinta-feira, 9 de abril. O primeiro jogo da noite, às 20h15, será pela categoria Veterano, entre Cardoso Marmoraria e Sipacred Futsal. Em seguida, às 21h15, LVA F.C. e Locomotive F.C. entram em quadra.

De acordo com a organização, a competição tem como objetivo incentivar a prática esportiva e promover a integração entre atletas do município. A entrada é gratuita.