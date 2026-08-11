GCM presta apoio em ocorrência com adolescentes na SP-258

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva prestou apoio à Polícia Militar em uma ocorrência envolvendo duas adolescentes encontradas caminhando pela Rodovia SP-258, no trecho entre Itararé e Itapeva, na madrugada desta terça-feira (11).

Segundo a GCM, a ocorrência foi registrada por volta de 0h16, após as adolescentes serem localizadas por um funcionário da concessionária responsável pela rodovia. Elas foram encaminhadas ao Posto da Polícia Militar Rodoviária, onde o Conselho Tutelar foi acionado.

Durante o atendimento, as adolescentes informaram que haviam deixado uma unidade de acolhimento institucional em Itararé e manifestaram interesse em permanecer em uma unidade de acolhimento em Itapeva.

Após os procedimentos e o contato com a instituição de origem, a GCM acompanhou o Conselho Tutelar até Itararé. As adolescentes foram entregues à responsável de plantão da unidade.