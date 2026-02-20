GCM de Itapeva intensifica patrulhamento e reforça segurança durante o Carnaval

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva intensificou as ações de patrulhamento preventivo e ostensivo durante o período de Carnaval, com o objetivo de reforçar a segurança pública, garantir a tranquilidade da população e assegurar um ambiente seguro para os foliões que participaram das festividades no município.

As operações tiveram início na sexta-feira (13) e já apresentaram resultados nas primeiras horas. Na data, a GCM realizou uma prisão por tráfico de drogas em apoio à Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE), fortalecendo a atuação conjunta com a Polícia Civil no combate ao crime.

Durante os dias de Carnaval, a corporação também registrou ocorrências relacionadas à embriaguez ao volante, com prisões efetuadas, além de atendimentos e encaminhamentos envolvendo casos de violência doméstica. Segundo a GCM, as ações reafirmam o compromisso com a proteção das vítimas e o enfrentamento firme a crimes dessa natureza.

Como parte do reforço operacional, foram realizadas ainda operações “Cavalo de Aço”, com apoio da Polícia Militar, voltadas à fiscalização de motocicletas e combate a irregularidades. Durante as abordagens, motocicletas em situação irregular foram recolhidas ao pátio, contribuindo para a segurança viária e a redução de riscos à população.

Em Itapeva, o principal evento de Carnaval ocorreu na Praça Anchieta, onde a Guarda Civil Municipal esteve presente durante os quatro dias de festividades, atuando na organização do espaço, na prevenção de ocorrências e na garantia da segurança do público.

A GCM informou que continuará com as ações preventivas e ostensivas de forma permanente, mantendo o compromisso de servir e proteger a população itapevense.