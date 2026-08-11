GCM prende dois suspeitos de furtar bateria de ônibus em Itapeva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva prendeu dois homens suspeitos de furtar uma bateria de grande porte, na madrugada desta terça-feira (11).

Segundo a GCM, por volta das 2h20, a equipe foi acionada pela Central após uma denúncia sobre dois indivíduos que estariam carregando uma caixa em atitude suspeita.

Durante patrulhamento pela Avenida Mário Covas, os agentes localizaram e abordaram os suspeitos. Dentro de uma caixa de papelão, foi encontrada uma bateria de grande porte, aparentemente utilizada em um caminhão.

Na sequência, equipes da GCM, com apoio de vigilantes, localizaram um ônibus que estava sem a bateria e identificaram a vítima.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade policial registrou o flagrante por furto. Eles permaneceram à disposição da Justiça.