GCM de Itapeva apreende submetralhadora, drogas e prende dois suspeitos na Vila Mariana

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva resultou na apreensão de uma submetralhadora de calibre restrito, drogas e na prisão de dois homens na madrugada desta segunda-feira (9), no bairro Vila Mariana.

De acordo com informações da corporação, equipes da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e do Rádio Patrulhamento realizavam patrulhamento ostensivo pela Rua Vicente Eduardo de Araújo, nas proximidades da Travessa 1 da Sol Nascente, local conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico de entorpecentes, quando avistaram um veículo BMW 328i em atitude considerada suspeita.

Diante da situação, os agentes decidiram realizar a abordagem. No interior do automóvel estavam dois homens, de 38 e 35 anos. Durante a busca pessoal, foram encontrados apenas aparelhos celulares e certa quantia em dinheiro.

Já na vistoria no veículo, os guardas localizaram, sob o banco do motorista, uma sacola contendo uma substância semelhante à cocaína, além de quatro porções de uma substância conhecida como “ice” e uma peneira.

Ainda durante a busca, no assoalho do banco traseiro, foi encontrada uma arma de fogo do tipo submetralhadora, acompanhada de carregador, aparentemente de calibre 9 milímetros, armamento considerado de uso restrito.

Questionados sobre os materiais encontrados, os dois suspeitos negaram a propriedade dos itens. O condutor, no entanto, confirmou ser o proprietário do veículo.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e foram conduzidos ao Plantão Policial, juntamente com as drogas, a arma, o carregador, celulares, dinheiro e o veículo.

Após análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de calibre restrito. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

Segundo informações preliminares, ao menos um dos detidos pode ter ligação com organização criminosa. A ocorrência segue sob investigação.