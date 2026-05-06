Motoclube Insanos MC promove arrecadação de gelatina vermelha para a AVACCI em Itapeva

O Motoclube Insanos MC – Divisão Itapeva Norte está realizando uma campanha solidária de arrecadação de gelatina vermelha em prol da AVACCI (Associação Voluntária de Apoio ao Combate ao Câncer de Itapeva).

A ação segue até o final do mês de maio e tem como objetivo ajudar a instituição, que presta apoio a pacientes em tratamento contra o câncer no município e região.

Com o lema “Fazer o bem sem olhar a quem”, os integrantes do motoclube reforçam a importância da solidariedade e convidam a população a participar da campanha, contribuindo com doações de gelatina vermelha, item bastante utilizado por pacientes atendidos pela entidade.

Os interessados em colaborar podem obter mais informações pelo telefone (15) 99762-1831, com Salviano.

A iniciativa destaca mais uma vez o trabalho social desenvolvido pelo Insanos MC, unindo solidariedade e apoio à comunidade itapevense.