Generci Neves assume a Prefeitura de Itapeva

Itapeva tem um novo prefeito. Após a cassação de Adriana Duch, Generci Neves foi empossado na madrugada desta quinta-feira (23), em cerimônia realizada na Câmara Municipal.

Durante a posse, ele citou como prioridades iniciais a realização de reformas tributária e administrativa, além de mencionar a necessidade de equilíbrio nas contas públicas e a valorização dos servidores.

Em seu discurso, também falou sobre a importância da participação da população na gestão e agradeceu Duch pelos serviços prestados ao município.

A solenidade teve caráter simbólico, já que a legislação prevê a posse automática do vice em casos de afastamento do titular, e marcou o início da nova gestão no Executivo municipal.