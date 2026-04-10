Elizana Baldissera “Gija” integra lista das mulheres mais influentes do agro no Brasil

A engenheira agrônoma Elizana Baldissera Paranhos, conhecida como Gija, foi incluída na lista “100 Mulheres Poderosas do Agro”, divulgada pela Forbes Brasil. Natural de Capão Bonito, ela figura entre profissionais que se destacam em diferentes segmentos do agronegócio no país.

Formada pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), no campus de Botucatu, Elizana também possui mestrado pela Universidade de Tecnologia e Agricultura de Tóquio e MBA em Agronegócios pela Esalq/USP. Sua atuação está ligada à produção rural e ao desenvolvimento técnico no setor.

Na terça-feira (7), a profissional esteve na Escola Estadual Raul Venturelli, onde ministrou uma palestra para estudantes. A atividade abordou temas relacionados à formação acadêmica, carreira e experiências no agronegócio.

O encontro contou com a presença do vice-prefeito Roberto Tamura, que acompanhou a iniciativa e destacou a participação feminina no setor. Durante a ocasião, também foram mencionadas ações voltadas à ampliação da formação na área, como a implantação do curso de Engenharia Agronômica na Fatec.

A lista da Forbes Brasil reúne mulheres que atuam em áreas como produção de alimentos, pesquisa, gestão, inovação e mercado financeiro ligado ao agronegócio, evidenciando o crescimento da presença feminina no setor.